В Томске состоялись соревнования по боксу среди юных спортсменов

В открытом ринге на призы клуба бокса ROUND имени легендарного тренера Томской области Георгия Семеновича Гуслякова приняли томичи и боксеры из Тяжинского округа Кемеровской области – Кузбасса. Муниципалитет и регион представляли три воспитанника Тяжинской детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Натальи Александровны Туринзовой.

Тяжинцы выступили результативно. Павел Ащук и Степан Головин заняли первые места, Максим Сахидаков – на втором месте. Победители награждены грамотами, медалями и сладкими призами.