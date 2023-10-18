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В Томске состоялись соревнования по боксу среди юных спортсменов

В открытом ринге на призы клуба бокса ROUND имени легендарного тренера Томской области Георгия Семеновича Гуслякова приняли томичи и боксеры из Тяжинского округа Кемеровской области – Кузбасса. Муниципалитет и регион представляли три воспитанника Тяжинской детско-юношеской спортивной школы под руководством тренера-преподавателя Натальи Александровны Туринзовой.
Тяжинцы выступили результативно. Павел Ащук и Степан Головин заняли первые места, Максим Сахидаков – на втором месте. Победители награждены грамотами, медалями и сладкими призами.

 

Спорт
Тяжин
kuzbassnews.ru
18/10/2023
Спорт
Тяжин
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