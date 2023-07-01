В Тяжине отпраздновали День поселка

По сложившейся традиции торжества также были посвящены и Дню молодежи России. Земляков поприветствовал и поздравил председатель Совета народных депутатов Тяжинского муниципального округа Александр Иванович Сорокин.

В окружном центре на главных площадях прошли спортивные игры «Городки» и «Самый меткий», мастер-классы «От ложки до матрешки», русские народные игры «Как на нашем хороводе». Каждый мог найти развлечение на свой вкус – лазертаг, батуты, водный бассейн со сферой, пневматические и пейнтбольные тиры, дартс, аэрохоккей и многое другое. Здесь же работал музей на колесах с экспозицией «Путь к Победе»,

На летней сцене состоялся детско-юношеский фестиваль «Милк Fest», участниками которого стали любительские и профессиональные творческие коллективы, солисты эстрадного и народного пения, народной и народно-стилизованной, современной, классической хореографии из Мариинского и Тяжинского округов.

Массу положительных эмоций получили маленькие участники праздника красок «Холли - 2023», «Пенной вечеринки» и шоу мыльных пузырей. Вечером на центральной площади поселка звучали музыкальные композиции открытого фестиваля эстрадной песни «Голоса лета Севера Кузбасса» с участием творческих коллективов северной агломерации области.