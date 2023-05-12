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В Тяжине прошло театрализованное представление «Хоровод месяцеслов»

Подготовили его преподаватели и учащиеся детской школы искусств № 31. В Доме культуры «Юбилейный» зрители встретились с временами года, роли которых исполнили учащиеся отделения театрального искусства. Роль Года Всеведа исполнил заведующий отделением Алексей Васильевич Суханов.
Классические произведения исполнили преподаватель отделения фортепиано Борис Петрович Сумин, дуэт домристов - преподаватели школы Раушания Мияссаровна Игина и Ольга Александровна Воронкова и учащиеся отделений фортепиано и народных инструментов. Ярким было выступление дуэта балалаечников, учащихся отделения народных инструментов Анастасии и Арсения Пасько.
Народные песни и авторские произведения прозвучали в исполнении участников фольклорных ансамблей «Сударушка», «Свирелька», «Млада», «Молодцы», «Потешки», а также солистов отделения народного пения (руководители Ольга Владимировна Стифорова, Наталья Анатольевна Чухрова, концертмейстер Сергей Анатольевич Симахин).
Праздник народных традиций получился ярким и красочным. Театрализованное представление состоялось в рамках всероссийского проекта «Пушкинская карта», направленного на повышение уровня культуры школьников и студентов.

 

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
12/05/2023
Культура
Тяжин
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