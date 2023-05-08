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В Тяжинском округе работает специальная пожарно-спасательная часть

Представители ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу действует непосредственно в сельской глубинке. В составе специальной пожарно-спасательной части – 30 человек.
Главные задачи – контроль исполнения населением правил особого противопожарного периода, профилактическая работа с жителями, предупреждение и предотвращение пожаров, в случае их возникновения - ликвидация.
Сегодня представители области работали в поселке Итатский. В планах побывать во всех населенных пунктах округа.

Общество
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/05/2023
Общество
Тяжин
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