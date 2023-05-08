В Тяжинском округе работает специальная пожарно-спасательная часть

Представители ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу действует непосредственно в сельской глубинке. В составе специальной пожарно-спасательной части – 30 человек.

Главные задачи – контроль исполнения населением правил особого противопожарного периода, профилактическая работа с жителями, предупреждение и предотвращение пожаров, в случае их возникновения - ликвидация.

Сегодня представители области работали в поселке Итатский. В планах побывать во всех населенных пунктах округа.