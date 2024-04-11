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Ветераны «Южного Кузбасса» встретились на ежегодной спартакиаде

Угольная компания «Южный Кузбасс» провела спартакиаду среди ветеранов подразделений открытой добычи угля.

На традиционных весенних соревнованиях ветеранов-открытчиков «Южного Кузбасса» встретились четыре команды – разрезов «Красногорский», «Ольжерасский», «Сибиргинский» и «Томусинский». Организацию мероприятия взяла на себя первичная профсоюзная организация «Разрезоуправление «Южный Кузбасс».

В спортивную программу вошли следующие дисциплины: дартс снежками, сбивание кеглей, метание валенка, эстафета на «плюшках». Отдельно оценивался всеми любимый конкурс блинов. Спартакиада прошла в праздничной атмосфере – спортивные баталии чередовались с дегустацией кулинарных блюд, а культурную программу дополнила живая музыка в исполнении «красногорца» Юрия Санникова и танцы.

По итогам общекомандного зачёта победителями спартакиады стали ветераны разреза «Томусинский», разрез «Красногорский» занял вторую ступень пьедестала, на третьей – «Сибиргинский».

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
11/04/2024
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