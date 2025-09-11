Владелец сети автозаправок в Кузбассе оштрафован за повторное невыполнение требований пожарного надзора

Как следует из материалов дела об административном правонарушении, в конце 2023 года на автозаправочных станциях группы компаний «Перекрёсток Ойл», находящихся в пределах территории Мариинского муниципального округа Кузбасса, государственным органом пожарного надзора были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Выявленные нарушения компания должна была устранить до 1 июля 2024 года, но не выполнила предписание и до настоящего времени…

Ещё в конце 2023 года на четырёх автозаправочных станциях, находящихся на территории Мариинского муниципального округа Кузбасса и принадлежащих обществу с ограниченной ответственностью «Перекрёсток Ойл», государственным инспектором по пожарному надзору было выявлено более десятка нарушений требований пожарной безопасности. Компании было выдано предписание об устранении выявленных нарушений в срок до 1 июля 2024 года. Однако в августе 2024 года по результатам выездной проверки установлено, что нарушения не устранены. За невыполнение в установленный срок предписания контролирующего органа в том же 2024 году компания «Перекрёсток Ойл» мировым судьёй была подвергнута наказанию в виде административного штрафа в размере 70 тысяч рублей.

При этом государственный орган пожарного надзора установил компании новый срок для исправления ситуации – 7 июля 2025 года. Однако и по прошествии этого срока нарушения не были устранены.

Так, на трёх автозаправочных станциях до сих пор отсутствуют специальные устройства для контроля заземления автоцистерн. При этом на двух АЗС наполнение резервуаров топливом из автоцистерн осуществляется открытым способом, а под резервуарами с горючей жидкостью отсутствуют специализированные поддоны, выполненные из негорючих материалов. Также на въезде и выезде у АЗС, расположенных в пределах города, отсутствуют предусмотренные соответствующими правилами пологие повышенные участки или дренажные лотки, предотвращающие растекание аварийного топлива за территорию АЗС. Повторно были выявлены и иные нарушения требований пожарной безопасности.

Таким образом, компания «Перекрёсток Ойл» совершила правонарушение в виде повторного невыполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 150 до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Мариинский городской суд Кемеровской области, рассмотрев дело об административном правонарушении, пришёл к выводу о возможности назначения компании наказания в виде административного штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Однако постановление на сегодняшний день в законную силу не вступило в связи с тем, что не истёк установленный законом десятидневный срок для его обжалования.

После вступления в законную силу судебного постановления у компании будет 60 дней для добровольной уплаты административного штрафа.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд