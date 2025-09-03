Влияние гаджетов на здоровье детей

Неделю с 1 по 7 сентября Минздрав России посвятил продвижению здорового образа жизни среди детей. В современном мире дети с самого рождения сталкиваются с цифровыми технологиями и электронными устройствами. Они наблюдают за жизнью взрослых и с пелёнок начинают интересоваться гаджетами: раз мама и папа так много внимания уделяют этим вещам, значит, они действительно интересны. Кажущееся безобидным занятие таит в себе серьёзные опасности и может повлечь весьма печальные последствия для здоровья ребенка.

Какой вред гаджеты могут принести здоровью детей, рассказала Лилия Егорова, врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики:

Проблемы со здоровьем . Малоподвижный образ жизни, который ведут дети, играя в гаджеты, провоцирует искривление позвоночника и проблемы с осанкой, лишний вес, нарушение зрения.

Расстройства сна . Использование планшета в течение двух часов в режиме яркой подсветки снижает концентрацию мелатонина, что приводит к нарушению режима сна.

Нарушение концентрации . У детей отмечается неспособность к концентрации на каком-либо занятии, отсутствие заинтересованности делом, повышенная рассеянность, снижение способности к запоминанию информации.

Зависимость . Злоупотребление гаджетами приводит к формированию зависимости, когда ребёнок всё свободное время старается посвящать компьютерным играм и онлайн-просмотру мультиков, отказываясь от других развлечений.

Проблемы с речью, коммуникацией и социализацией . Чрезмерное, неконтролируемое использование гаджетов приводит к нарушению коммуникации и социализации у детей.

Агрессия. В любимых детьми мультфильмах и компьютерных играх очень часто содержаться сцены насилия, которые крайне негативно влияют на несформированную психику ребенка, делают его агрессивным по отношению к своим близким, друзьям, стирают ощущение порога дозволенности. При этом дети не отдают себе отчёта в собственных действиях и не предвидят их последствий.

Радиация. Излучения гаджетов могут вызывать повреждения ДНК в клетках и даже стать причиной ряда заболеваний в будущем.

Психические расстройства. Чрезмерное увлечение компьютерными «штучками» способствует росту показателей детской депрессии, тревожности, дефицита внимания, биполярного расстройства, психоза и других психологических проблем.

Сказанное выше не означает призыва исключить компьютер, планшет из жизни детей. В современных реалиях это невозможно и бессмысленно. Но в раннем и дошкольном возрасте просмотр мультиков должен быть строго дозирован. Предоставлять свободный доступ к информационной технике можно только после 7 лет, когда дети уже готовы к её использованию по назначению, когда экран будет для них именно средством получения нужной информации, а не властным хозяином над их душами и не их главным воспитателем.

Прямой и категорический запрет – самое простое и самое безрезультатное решение, приводящее к конфликту между ребенком и родителем. Разумный подход – это научить ребенка правильно относиться к компьютеру и интернету, позволить ребенку пользоваться компьютером, но под родительским контролем и с ограничением времени. После работы с гаджетами необходимо делать гимнастику для глаз.

Фото предоставлено КЦОЗиМП