Врач рассказала о важности соблюдения календаря прививок

В неделю осведомленности о важности иммунопрофилактики врач-педиатр Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова Роза Николаевна Суржикова напоминает всем о важности национального календаря прививок.

С слов медика он представляет собой научно обоснованную систему, а не просто рекомендацию.

В Национальный календарь прививок России входит вакцина от

гепатита В, туберкулёза (БЦЖ), пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка (АКДС), полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, краснухи, паротита (свинки), гриппа (ежегодно).

«Взрослым тоже нужно прививаться», - призывает медицинский работник.

От дифтерии и столбняка — каждые 10 лет. От кори — если не болели и не привиты. От клещевого энцефалита — если живёте в эндемичной зоне. От гриппа — ежегодно.

«Каждая вакцинация запланирована с учётом возраста ребёнка и особенностей его иммунитета, что позволяет сформировать защиту до встречи с инфекцией, - рассказывает врач-педиатр. – Нарушение графика способно снизить эффективность иммунопрофилактики, а своевременные прививки формируют коллективный иммунитет, сдерживающий распространение опасных заболеваний».

