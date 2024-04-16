«Южный Кузбасс» отработал учебную чрезвычайную ситуацию

Угольная компания «Южный Кузбасс» совместно со службами экстренного реагирования провела учения по отработке действий при аварийном разливе нефти и нефтепродуктов. В мероприятии были задействованы 50 человек и 10 единиц техники.

По легенде в результате подземного толчка на складе горюче-смазочных материалов «Южного Кузбасса» произошла разгерметизация резервуара. Дизельное топливо начало вытекать в аварийный накопитель – зону обвалования резервуара. Условную внештатную ситуацию заметил работник склада и сообщил начальнику смены.

В действие был приведен утвержденный в компании план ликвидации подобных аварий: по заданной схеме оповещены руководители и ответственные лица, собрана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, даны поручения. До прибытия основных сил из зоны «происшествия» были эвакуированы работники и техника, обесточены оборудование и коммуникации. Закончили мероприятие устранением последствий условной утечки.

За комплексными учениями наблюдали представители надзорных областных и муниципальных ведомств, администрации Мысковского городского округа. Комиссия оценивала эффективность взаимодействия участников, начиная с отработки первичных действий и заканчивая вывозом отходов. Эксперты дали положительную оценку уровню подготовки персонала «Южного Кузбасса».

«В непредвиденной ситуации от слаженности и эффективности действий зависят бесценные вещи – жизнь и здоровье людей. Учения подтвердили, что «Южный Кузбасс» готов к оперативному реагированию в случае разлива нефти и нефтепродуктов», – сказал управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»