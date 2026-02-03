«Южный Кузбасс» подвел итоги работы корпоративного учебного центра за прошлый год

Учебный центр угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс» входит в Группу «Мечел») за прошлый год обучил более 12 тысяч человек – сотрудников предприятия и работников сторонних организаций.

В учебном центре «Южного Кузбасса» слушателям доступно порядка 200 программ профессионального обучения, более 70 программ дополнительного образования и дополнительного профессионального образования и около 20 программ обучения по охране труда. Занятия проходит в очной и очно-заочной формах.

За прошлый год более 11 тысяч работников прошли обязательное обучение по охране труда и промышленной безопасности, правилам безопасности, правилам работы на высоте. Более 1000 междуреченцев и мысковчан обучились по программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по рабочим профессиям. Среди наиболее востребованных профессий: горномонтажник подземный, электрослесарь подземный, слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования, слесарь по ремонту автомобилей, машинист конвейера, горнорабочий, оператор пульта управления, аппаратчик углеобогащения и стропальщик. Увеличилось количество слушателей программ по безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.

За 12 месяцев учебный центр «Южного Кузбасса» актуализировал порядка 90 учебных программ. Изменения связаны с обновлением оборудования в подразделениях компании, а также с изменением профильного законодательства.

С осени прошлого года на основании приказа МЧС России в учебном центре перестроена работа по обучению в области пожарной безопасности. Специалисты центра обновили локальные акты, программы инструктажей и организовали обучение по новым категориям. В 2025 году более 120 работников «Южного Кузбасса» освоили дополнительную программу профессиональной переподготовки «Специалист по пожарной профилактике» продолжительностью 256 часов, прошли итоговую аттестацию и получили дипломы о профессиональной переподготовке.

Учебный центр «Южного Кузбасса» обеспечен высококвалифицированным педагогическим составом и качественной методической базой: здесь есть макеты горных машин, полигон для отработки практических навыков работы на высоте, тренажеры для оказания первой помощи пострадавшим, учебный тренажер экскаватора ЭКГ-8 для отработки практических навыков погрузки угля и вскрышных пород, компьютерные классы и библиотека.

«Учебный центр «Южного Кузбасса» – отличная площадка для подготовки квалифицированных кадров. У работников компании есть возможность повышать квалификацию за счет предприятия, а также обучаться новым профессиям», – сказал директор учебного центра ПАО «Южный Кузбасс» Равиль Абуталипов.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»