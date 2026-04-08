«Южный Кузбасс» провел экскурсию для студентов

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» провели экскурсию для студентов по промышленным объектам компании.

Первым пунктом экскурсии стал административно-бытовой комбинат шахты «Сибиргинская». Специалист по развитию и обучению персонала «Южного Кузбасса» Алена Гурьева рассказали студентам Томь-Усинского энерготранспортного техникума о компании, горном оборудовании и карьерном транспорте, о профессиях в угольной отрасли. Специалист по охране труда «Южного Кузбасса» Константин Семичев выдал ребятам сигнальные жилеты и каски, провел инструктаж по охране труда, рассказал о мерах безопасности при ремонте автотранспорта.

Продолжилась экскурсия в ремонтном боксе горнодобывающего оборудования гаража «Сибиргинский». Старший механик ремонтного участка Сергей Филипенко показал студентам карьерные самосвалы, в том числе 220-тонный тяжеловоз, и познакомил ребят с внутренним устройством БелАЗов.

«Масштабы впечатляют. Машины огромные. Думаю, прежде чем начинать работать с такими гигантами, нужно попробвать свои силы на небольшом грузовом транспорте. Подобные экскурсии полезны тем, что можно вплотную приблизиться к заглушенному автомобилю, заглянуть внутрь махины», – поделился впечатлениями студент Томь-Усинского энерготранспортного техникума Евгений Соколов.

«Визиты студентов – один из инструментов взаимодействия «Южного Кузбасса» с образовательными организациями в процессе подготовки квалифицированных специалистов. Системная работа по организации производственных практик и экскурсий помогает компании растить смену, а студентам – закрепить теорию практикой, совместить картинки в учебных пособиях с реальными объектами», – сказала начальник отдела развития и обучения персонала ПАО «Южный Кузбасс» Татьяна Таганова.

