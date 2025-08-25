Женщины, уволенные в связи с ликвидацией предприятия, могут получить пособие по беременности и родам через Отделение СФР по Кемеровской области

Право на пособие по беременности и родам, а также пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет сохраняется, даже если компания, в которой работала женщина, ликвидирована.

Пособие по беременности и родам при этом выплачивают сразу за весь период отпуска по беременности и родам. Его может получить беременная или родившая женщина, а также женщина, которая усыновила ребенка до трех месяцев. В обоих случаях причиной увольнения должна быть ликвидация предприятия.

Размер пособия составляет 100% прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания. В Кузбассе в 2025 году это 17 589 рублей.

Чтобы оформить выплату, женщине необходимо в течение полугода со дня окончания отпуска по беременности и родам подать заявление в Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу. Сделать это можно в клиентской службе регионального Отделения СФР или через портал госуслуг.

Стоит помнить, что для оформления пособия в течение года после увольнения мама должна иметь статус безработной в центре занятости.

Получать ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет может женщина, уволенная в период отпуска по беременности и родам либо отпуска по уходу за ребенком. Вместо мамы получить пособие в аналогичных обстоятельствах также может папа, другие родственники или опекун ребенка.

Размер пособия составляет 40% среднего заработка по месту работы, который был за год до отпуска по уходу за ребенком (месяца увольнения в период отпуска по беременности и родам). Для оформления выплаты нужно подать заявление в Отделение Соцфонда по Кузбассу через портал госуслуг или в одном из клиентских офисов ведомства.

Пособие назначается только в том случае, если ухаживающий за ребенком не получает пособие по безработице.

Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться за консультацией к специалистам Отделения СФР по Кузбассу по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01.

Изображение от shurkin_son на Freepik