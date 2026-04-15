242 тонны муки пшеничной отгружено из Кузбасса в регионы России под контролем Россельхознадзора

9 и 10 апреля 2026 года Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора проконтролировало партии пшеничной муки, произведенной в Новокузнецком муниципальном округе Кемеровской области — Кузбасса. Продукция предназначена для отправки железнодорожными вагонами и автомобильным транспортом в города Красноярск, Благовещенск, Приморский край Сахалинскую и Иркутскую области.

Результаты исследований образцов, отобранных в ходе досмотра и направленных в Кемеровскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ», подтвердили фитосанитарную безопасность подкарантинной продукции.

Для обеспечения поставок ведомство оформило сельхозтоваропроизводителям 7 электронных карантинных сертификатов на продукцию общим весом 242 тонны.