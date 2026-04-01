25-летняя жительница Кузбасса применила насилие в отношении сотрудников полиции из-за испорченного маникюра

Мариинский городской суд Кемеровской области в результате рассмотрения уголовного дела назначил женщине наказание в виде штрафа за применение насилия в отношении представителей власти, которые поступили с ней, как она выразилась, «не по-пацански», заставив выйти из автомобиля. Впоследствии словесный конфликт перерос в нанесение ударов сотрудникам ГИБДД после того, как женщина заметила на своей руке сломанный ноготь.

Инцидент, который послужил поводом для возбуждения двух уголовных дел и ряда дел об административных правонарушениях, произошёл 11 января после того, как в одном из сёл Мариинского округа пятеро молодых людей праздновали день рождения одного из них.

В ходе распития спиртного участники торжества решили продолжить праздник в сауне Мариинска. Поехать решили на автомобиле Lada Samara под управлением находившегося в состоянии опьянения водителя, который, никогда не имевший водительских прав, уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в таком состоянии.

На трассе «Томск-Мариинск» автомобиль был остановлен сотрудниками ГИБДД. Чтобы попытаться избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, водитель стал быстро перебираться на заднее пассажирское сиденье, где находились пассажиры автомобиля – две девушки и парень. Это заметили сотрудники полиции, открыли двери и стали вытаскивать водителя из автомобиля, заставляя при этом выйти и сидящую у двери 25-летнюю пассажирку.

Все пассажиры автомобиля стали возмущаться действиями сотрудников, но сильнее всего проявляла агрессию 25-летняя женщина, которая заметила сломанный ноготь на своей руке. Нецензурно выражаясь и высказывая претензии по поводу того, что сотрудники правоохранительных органов поступают, как она выразилась, «не по-пацански», сломали ей ноготь и «будут должны сделать ей новый маникюр», женщина нанесла рукой и ногой несколько ударов сотрудникам полиции.

Остальные присутствующие хоть и не так агрессивно, но тоже достаточно активно возмущались действиями правоохранителей, отказываясь выполнять их законные требования. Через несколько минут дополнительно прибывшие сотрудники полиции доставили всех участников потасовки в отдел внутренних дел. 12 и 13 января 2026 года за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции участвовавшим в конфликте двум женщинам суд назначил наказание в виде штрафа в размере по 2 тысячи рублей каждой, а трое мужчин (в том числе водитель автомобиля) были подвергнуты административному аресту на 2 суток.

Вскоре в отношении водителя автомобиля было возбуждено уголовное дело за управление автомобилем в состоянии опьянения (ч.1 ст.264.1 УК РФ), которое в настоящее время ещё находится в производстве органов дознания.

А в отношении агрессивной женщины судом постановлен обвинительный приговор за применение насилия в отношении представителей власти (ч.1 ст.318 УК РФ).

Уголовное дело рассматривалось в особом порядке принятия судебного решения при согласии с предъявленным обвинением. Учитывая отсутствие отягчающих и совокупность смягчающих наказание обстоятельств, в том числе раскаяние в содеянном, суд назначил подсудимой наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд