36-летний житель Кузбасса на полгода лишён возможности без разрешения покидать Чебулинский муниципальный округ

За хранение и использование приобретённого через сеть «Интернет» за 25 тысяч рублей поддельного водительского удостоверения 36-летнему жителю Чебулинского муниципального округа предстоит отбыть наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

Из материалов уголовного дела следует, что житель Чебулинского муниципального округа Г. летом прошлого года в ходе «интернет-сёрфинга» увидел рекламу с предложением приобретения водительского удостоверения без предусмотренной законодательством процедуры его получения. Ранее он пытался получить право на управление автомобилем законным способом, но не сдал теоретическую часть. Для того, чтобы управлять автомобилем, избегая ответственности за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления таким средством, решил откликнуться на предложение.

Связавшись посредством сети «Интернет» с неустановленным дознанием продавцом, передал свою фотографию и анкетные данные. После этого получил инструкции о процедуре оплаты и через банкомат перевёл наличными денежными средствами 25 тысяч рублей на счёт, указанный продавцом. Уже через месяц он получил конверт, в котором находилось водительское удостоверение, предоставляющее право на управление транспортными средствами категорий «B», «B1» и «M», которое стал хранить при себе.

Через четыре месяца в Мариинском округе, двигаясь на принадлежащем ему автомобиле ВАЗ 21124, он был остановлен для проверки документов инспектором ДПС, предъявив купленное водительское удостоверение. Однако при проверке предъявленного удостоверения по базам данных было выявлено, что «права» с такой серийной нумерацией были выданы другому лицу.

В результате было установлено, что водительское удостоверение Г. не получал, а само удостоверение имеет признаки подделки.

Тем самым чебулинец совершил преступление, предусмотренное частью третьей статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации, максимальным наказанием за совершение которого, наряду с ограничением свободы и принудительными работами, является лишение свободы на срок до одного года.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину в совершённом преступлении и настаивал на рассмотрении его уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения (без проведения судебного разбирательства).

При назначении наказания суд учёл отягчающих и ряд смягчающих наказание обстоятельств, в числе которых положительные характеристики по месту жительства, а также явка с повинной и активное способствование расследованию преступления. Учёл суд и внесение подсудимым добровольного пожертвования в размере пяти тысяч рублей Верх-Чебулинскому районному детскому дому.

В результате Мариинским городским судом Кемеровской области Г. назначено наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

В течение установленного судом срока осуждённому запрещено выезжать за пределы территории Чебулинского муниципального округа и менять место жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции, которая будет осуществлять надзор за отбыванием осуждённым назначенного наказания. Также осуждённый один раз в месяц обязан являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников