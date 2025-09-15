Более 112 тысяч школьников этим летом отдохнули в городских и загородных лагерях Кузбасса

На аппаратном совещании правительства Кузбасса подвели итоги летней оздоровительной кампании.



«На летних каникулах в Кузбассе действовали 828 организаций летнего отдыха детей. В них побывали более 112 тысяч ребят, в том числе 7,7 тысячи школьников, чьи отцы защищают Родину на СВО», — подчеркнул губернатор Илья Середюк.



В прошлом году после капитального ремонта открылся лагерь «Орленок» в Киселевске. По два новых модульных корпуса запущены в прокопьевском «Олимпийце» и лагере «Пламя» Кемеровского округа. До 2027 года в рамках федеральной программы планируется отремонтировать еще четыре пищеблока в лагерях Кемерова, Белова, Киселевска, Анжеро-Судженска, будут возведены два корпуса в центре «Авангард» города Белово.



Детский центр «Сибирская сказка» принял 306 детей участников СВО. Еще более 4 тысяч детей защитников отдохнули в загородных лагерях и санаторно-оздоровительных организациях, 3,5 тысячи ребят посещали лагеря дневного пребывания.



Особое внимание было уделено трудным подросткам. Около 2 тысяч ребят, состоящих на разных видах учета, посетили лагеря с дневным пребыванием, отдохнули в загородных лагерях, побывали в походах и на экскурсиях.



В центре военно-патриотического воспитания «Авангард» поселка Плотниково Промышленновского округа проведена специализированная профильная смена. На базе Прокопьевского аграрного колледжа прошли три смены для 150 студентов колледжей и техникумов. Впервые организована профильная смена для 30 девушек из «группы риска» на базе Государственного профессионального образовательного учреждения Новокузнецка. Также реализован проект «Успешное лето», который охватил 330 ребят, и продолжен проект «Лето с наставником», в котором участвовали более 600 трудных подростков и их наставников — педагогов, психологов, руководителей организаций, специалистов здравоохранения и спорта. Результатом стало снятие с профилактического учета 497 ребят, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса