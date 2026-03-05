С 26 по 28 февраля 2026 года Сибирским межрегиональным управлением Россельхознадзора проконтролирована партия пшеницы продовольственной, выращенной на территории Промышленновского муниципального округа Кемеровской области — Кузбасса и предназначенной для дальнейшей отправки железнодорожными вагонами в Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области.

В ходе досмотра отобраны образцы, которые были направлены в Кемеровскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ» для исследования на наличие карантинных объектов. В результате экспертизы карантинных сорных растений и карантинных вредных организмов не обнаружено.

Для обеспечения данной поставки с 26 по 28 февраля 2026 года сельхозтоваропроизводителю были оформлены 78 электронных карантинных сертификатов на продукцию общим весом 5 620 т.