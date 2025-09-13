Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Более половины зерновых и зернобобовых культур убрано в Кузбассе

Установившаяся в регионе сухая погода позволила аграриям выйти в поля и значительно продвинуться в работе. На сегодняшний день убрано более 50% площадей зерновых и зернобобовых культур. Намолочено более 836 тысяч тонн зерна в бункерном весе. Селяне работают практически круглосуточно. Наряду с опытными земледельцами трудится молодежь.

Например, участие в уборочной страде принимает Сергей Коврижных. Три года назад он окончил Кузбасский государственный аграрный университет и получил специальность агронома. Вернулся в родное село в Гурьевском округе, помогает родителям-фермерам выращивать зерновые культуры.

Константин Коденко во время учебы в техникуме получил удостоверение тракториста-машиниста. Производственную практику проходил в ООО «Чебулинское», туда же пришел трудиться после окончания учебного заведения.

Агрономом в ООО «Племенной завод Ленинск-Кузнецкий» трудится молодой специалист Артем Перминов. В прошлом году после окончания столичного аграрного вуза по приглашению одногруппника он приехал работать в Кузбасс. Планирует остаться здесь.

Дмитрий Моисеев свой трудовой путь начал в 2023 году — устроился водителем в фермерское хозяйство в Ленинск-Кузнецком округе. Выучился на тракториста, работал на посевном комплексе, зерноуборочном комбайне, сушильщиком зерна. В прошлом году стал полеводом и параллельно поступил в Кузбасский государственный аграрный университет, чтобы получить специальность агронома.

По данным регионального минсельхоза, на сегодняшний день в лидерах по темпам уборки — аграрии Тисульского (убрано 65,6% площадей зерновых и зернобобовых культур), Кемеровского (61,3%), Топкинского (59%) округов.

Наивысшие показатели урожайности показывают растениеводы Прокопьевского (38,8 центнера с гектара) и Гурьевского (37,8 центнера с гектара) округов при средней урожайности по региону 31,3 центнера с гектара.

Технические культуры убраны на площади 10,1 тысячи гектаров, собрано 16,9 тысячи тонн маслосемян. С площади 2,4 тысячи гектаров собрано 50,8 тысячи тонн картофеля. Овощи убраны с площади 133 гектара, валовый сбор — 4,2 тысячи тонн.

 

Фото: пресс-центр Правительятва Кузбасса

Экономика
Топ
Гурьевск
Кемерово
Ленинск-Кузнецкий
Прокопьевск
Топки
kuzbassnews.ru
13/09/2025
Экономика
Топ
Гурьевск
Кемерово
Ленинск-Кузнецкий
Прокопьевск
Топки
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus