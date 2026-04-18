Бывший начальник кузбасского исправительного учреждения признан виновным в превышении должностных полномочий

Бывший руководитель Мариинского лечебно-исправительного учреждения № 33 ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу в личных целях привлекал к различным работам на территории своего дома лиц, отбывающих в местном исправительном центре наказание в виде принудительных работ, трудоустроенных в лечебно-исправительном учреждении.

Из материалов уголовного дела следует, что в августе 2023 года Мариинским лечебно-исправительным учреждением № 33 был заключён договор о трудоустройстве на его территории лиц, отбывающих наказание в виде принудительных работ в местном исправительном центре. После этого у начальника исправительного учреждения возник умысел, направленный на использование трудоустроенных осуждённых в личных целях для выполнения хозяйственных, строительных и иных работ на территории личного домовладения.

Вскоре из числа этих осуждённых подсудимый выбрал двух мужчин, которых с конца мая по сентябрь 2024 года вместо работ, предусмотренных должностной инструкцией подсобного рабочего, неоднократно выводил за территорию исправительного учреждения и доставлял их к месту своего проживания. После этого он давал осуждённым устные указания о производстве необходимого объёма различных работ, которые те и выполняли.

Соответственно, в этот период осуждённые официально числились на работе в исправительном учреждении и имели чётко определённый перечень обязанностей, которые должны были выполнять на территории этого учреждения. Не осуществлялся и надлежащий надзор за этими осуждёнными, их правила поведения и распорядок дня не контролировались.

В результате незаконные действия подсудимого повлекли существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, нарушение равенства осуждённых перед законом, выразившееся в необоснованном облегчении условий режима их содержания, а также иные нарушения.

Противоправная деятельность должностного лица была выявлена сотрудниками Управления ФСБ России по Кемеровской области совместно с сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу.

Свою вину подсудимый не признал, но в результате рассмотрения уголовного дела его причастность к совершению преступления была доказана совокупностью исследованных доказательств.

Мариинский городской суд Кемеровской области признал бывшего начальника исправительного учреждения виновным в превышении должностных полномочий, совершённом из корыстной и иной личной заинтересованности, и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также ему назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью сроком на два года.

Подсудимый взят под стражу в зале суда.

В соответствии со статьёй 390 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации приговор вступит в законную силу по истечении срока его обжалования, а в случае подачи жалобы, представления в апелляционном порядке – в день вынесения решения судом апелляционной инстанции.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

