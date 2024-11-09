«Центр передового земледелия» принимает участие в международной агропромышленной выставке Сибири и Дальнего Востока

В Новосибирске стартовала Сибирская аграрная неделя. Параллельно с ней открылся VII Новосибирский агропродовольственный форум. «Центр передового земледелия» (входит в АО ГК «Азот») представил на выставке свои услуги.

На отраслевое мероприятие в этом году собралось более 350 компаний. Специалисты, работающие в сегменте агропромышленного комплекса, представляют сельхозпроизводителям технологические решения, практический опыт, обозначают тенденции рынка, презентуют новые продукты.

–– Наш коллектив на протяжении 7 лет работает на территории Сибири, –– рассказывает Юлия Титова, руководитель коммерческой службы «Центра передового земледелия». ––Предлагаем комплекс услуг по механизированному сервису внесения безводного аммиака, комплексные предложения по поставке азотных удобрений в гранулированном и в жидком виде, и самое главное — наши услуги агроконсалтингового сервиса. На выставке общаемся с постоянными партнёрами и развиваем отношения с новыми клиентами. Мы находимся здесь, чтобы быть с ними в диалоге.

Для обсуждения проблем и достижений отрасли организовано 20 конференций, экспертных сессий, круглых столов. А большая выставка показывает возможности агропромышленного комплекса Сибири. Здесь свою продукцию представил «Азот-Агро», дочернее предприятие «Центра передового земледелия».

–– Демонстрируем произведённые на нашем новом семенном заводе образцы семян отечественной селекции, выращенные в климатических условиях Кузбасса с раскрытием генетического потенциала урожайности, –– говорит Андрей Гордиенко, генеральный директор «Азот-Агро». –– Сегодня в линейке компании выпускаются семена яровой пшеницы, ячменя, гороха. Они обладают высокими качественными характеристиками, доступны к покупке как для кузбасских аграриев, так и для регионов Сибири.

Фото: Служба по коммуникациям КАО «Азот»