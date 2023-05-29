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Декларация о соответствии на пшеницу, поставляемую на пищевые цели Управлением Россельхознадзора признана недействительной

В мае текущего года госинспектором Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия по наблюдению за соблюдением обязательных требований в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.

В ходе мероприятия установлено, что сельхозтоваропроизводителем, осуществляющим деятельность на территории Промышленновского района Кемеровской области-Кузбасса, была зарегистрирована декларация о соответствии на партию пшеницы, поставляемой на пищевые цели, в количестве 10400 тонн с неполным проведением комплекса исследований, предусмотренных требованиями технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874. А именно, не проведены исследования по определению остаточных количеств пестицидов: Торнадо, Дианат, Цецеце, используемых при производстве пшеницы.

По результатам проведенного мероприятия юридическому лицу объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований, а декларация о соответствии, по Решению Управления Россельхознадзора от 18 мая 2023 года, признана недействительной.

Общество
kuzbassnews.ru
29/05/2023
Общество

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