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Детские пособия Отделение СФР по Кемеровской области – Кузбассу выплатит досрочно в связи с майскими праздниками и выходными

В связи с праздничными днями в мае Отделение СФР по Кузбассу внесло в график доставки детских пособий изменения, которые касаются тех, кто получает выплаты на банковские счета. Так как установленные даты выплат приходятся на выходные дни, пособия перечислят заранее.

29 апреля родителям придут:

- единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

- ежемесячное пособие в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3 лет;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву.

5 мая на карты и банковские счета поступит ежемесячная выплата из средств материнского капитала.

7 мая региональное Отделение СФР выплатит ежемесячное пособие по уходу за детьми до 1,5 лет работающим родителям, так как 8 мая – выходной.

Выплаты на банковские карты поступают в течение всего дня. Если вы не получили деньги утром, дождитесь их зачисления до окончания дня.

Следующие выплаты, за май, поступят уже в июне. Рассчитывайте, пожалуйста, свои финансы.

Если родители получают детские пособия через «Почту России», доставка будет осуществлена с 3 по 25 мая в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения (1 и 9 мая у «Почты России» – выходные дни).

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам единого контакт-центра по телефону 8 (800) 100-00-01.

Отделение СФР по Кемеровской области в социальных сетях:

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Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
23/04/2025
Общество

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