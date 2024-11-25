Для Кемеровской организации проведен профилактический визит по вопросам соблюдения фитосанитарного законодательства

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора продолжают уделять большое внимание на поддержание открытого диалога с хозяйствующими субъектами. При этом особая роль отведена профилактическим визитам, позволяющим в реальном режиме стимулировать добросовестное отношение к соблюдению законодательства и способствовать снижению рисков причинения вреда, не увеличивая административную нагрузку на бизнес.

Так, 21 ноября 2024 года по заявлению представителя ООО «ЛесЭкспорт», осуществляющего свою деятельность по карантинному фитосанитарному обеззараживанию древесины термическим методом на территории г. Кемерово, ведомством был организован профилактический визит. В ходе мероприятия хозяйствующий субъект проинформирован об обязательных требованиях, предъявляемых к деятельности по карантинному фитосанитарному обеззараживанию.

Кроме того, сотрудник ведомства проконсультировал представителя ООО «ЛесЭкспорт» по интересующему вопросу о порядке гашения карантинных сертификатов при ввозе подкарантинной продукции из карантинных фитосанитарных зон.