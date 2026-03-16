Для кузбасского экспортера зерна проведена консультация от Россельхознадзора с помощью мобильного приложения «Инспектор»

12 марта 2026 года специалист Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора с помощью мобильного приложения «Инспектор» провел консультацию для предприятия ООО «База Патриот», являющегося экспортером зерновых и зернобобовых культур на территории Юргинского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса.

Хозяйствующий субъект получил подробные разъяснения действующего законодательства в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна. В частности, по вопросам процедуры подтверждения соответствия зерна в форме декларирования соответствия, проводимого по единым правилам и схемам, установленным техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности зерна».

Также, в рамках профилактического мероприятия были рассмотрены актуальные требования к процессам перевозки и реализации зерна. Разъяснены правила ввоза и вывоза зерна на территорию Российской Федерации в части соблюдения требований, предъявляемых к зерну при осуществлении экспортных операций. Особое внимание уделено работе по оформлению товароспороводительных документов во ФГИС «Зерно»