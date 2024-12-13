Дмитрий Конышев выступит в финале шоу «Лига городов»

В финале за главный приз поборются четыре команды, с которыми будут выступать их наставники. Оценивать выступления финалистов будут директор телеканала ТНТ Тина Канделаки, продюсер «Лиги городов» Константин Обухов, комик Гарик Мартиросян и генеральный директор «Газпром медиа» Александр Жаров.

Одним из претендентов на победу стал Дмитрий Конышев, который выступает в этом сезоне сольно под наставничеством Артема Калайджяна.

«Волнение к горлу подкатывает, у меня потеют ладохи», - поделился своими эмоциями комик из Гурьевска.

Ранее Дмитрий заявлял, что верит в свою победу, потому что выбрал правильного наставника: «Я уверен, что сделал правильный выбор! Мы с ним сможем выиграть! Я в это верю!».

Фото из личного архива Дмитрия Конышева