Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Дмитрий Конышев выступит в финале шоу «Лига городов»

В финале за главный приз поборются  четыре команды, с которыми будут выступать  их наставники. Оценивать выступления финалистов будут директор телеканала ТНТ Тина Канделаки, продюсер «Лиги городов» Константин Обухов, комик Гарик Мартиросян и генеральный директор «Газпром медиа» Александр Жаров.

Одним из претендентов на победу стал  Дмитрий Конышев, который выступает в этом сезоне сольно под наставничеством Артема Калайджяна.

«Волнение к горлу подкатывает, у меня потеют ладохи», - поделился своими эмоциями комик из Гурьевска.

Ранее Дмитрий заявлял, что верит в свою победу, потому что выбрал правильного наставника: «Я уверен, что сделал правильный выбор! Мы с ним сможем выиграть! Я в это верю!».

Фото из личного архива Дмитрия Конышева

Культура
kuzbassnews.ru
13/12/2024
Культура
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2024
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus