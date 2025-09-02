ЕВРАЗ поддержал учебные заведения Кузбасса

В День знаний ЕВРАЗ ЗСМК вручил гранты на оснащение материально-технической базы трем средним образовательным учреждениям Новокузнецка: лицею №34, школам №110 и №79 на общую сумму свыше 10 млн рублей.

Всего за 3 года ЕВРАЗ выделил 239 млн рублей на развитие учебных заведений Кузбасса, а также на поддержку стипендиальных программ и выплат студентам.

В 2023 году СибГИУ и ЕВРАЗ открыли совместную образовательную программу «Инженерный бакалавриат», направленную на подготовку студентов к работе на современном производстве. Выпускники «Инженерного бакалавриата» ещё в ходе обучения решают реальные производственные кейсы, проходят оплачиваемую практику на ЕВРАЗ ЗСМК и получают гарантированное трудоустройство на комбинате. ЕВРАЗ предоставляет молодым инженерам конкурентную зарплату и быстрый карьерный рост.

В 2022 году в СибГИУ при поддержке ЕВРАЗа открыли Центр цифровой металлургии с несколькими лабораториями. В 2023 году университету был вручен сертификат на 10 миллионов рублей для оснащения цифровой лаборатории прокатного производства. А в 2024-м вуз получил от компании грант в 16,6 миллионов рублей на пополнение материально-технической базы в рамках программы «Инженерный бакалавриат».

ЕВРАЗ поддерживает и другие учебные заведения Сибири. Так, в 2024 году в Таштагольском техникуме горных технологий и сферы обслуживания компания совместно с Министерством образования Кузбасса открыла уникальный «Центр профессиональных компетенций». Были реконструированы помещения, 6 лабораторий и мастерских оборудованы учебными стендами и тренажерами. Всего за 3 года ЕВРАЗ выделил техникумам региона более 53 миллионов рублей.

В прошлом учебном году в Кузбассе открыты инженерные классы — это образовательный проект ЕВРАЗа, который помогает школьникам углубленно изучать физику, математику и инженерную графику, а также знакомиться с современными технологиями и производственными процессами.

В 2025-2026 учебном году с ЕВРАЗом в подготовке будущих инженеров сотрудничают 8 школ Новокузнецка и одна школа Прокопьевска. В общей сложности в проекте участвует более 350 школьников.

Фото: Пресс-служба дивизиона «Сибирь»