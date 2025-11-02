Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Илья Середюк рассказал о последствиях непогоды и их ликвидации в Кузбассе

Как отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк, на территории области зафиксировано четыре повреждения кровель на зданиях различного типа и 13 падений деревьев.

«Из-за сильного ветра были отключены от электроснабжения 54 населенных пункта. Без электроснабжения пока остается 21 населенный пункт. Работают аварийные бригады», — сказал Илья Середюк.

Как отметил губернатор, в деревне Талая Юргинского округа горела трава на площади 10 тысяч квадратных метров. Все потушено.

В Анжеро-Судженске частично обрушилась крыша школы №12. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы. Также были аварийные отключения электроэнергии в поселках 348 квартал, Терентьевка, Красная Звезда и в районе стадиона «Кристалл». Проведены работы по восстановлению поврежденных ЛЭП и трансформаторной подстанции. На некоторых участках работы продолжаются.

В Тяжинском округе между поселками Теплая речка и Прокопьево упало дерево, оборвано четыре пролета провода и повреждено две опоры. На месте работает аварийная бригада.

В Мариинском округе отсутствует электроэнергия в шести населенных пунктах, три бригады РЭС занимаются восстановлением.

В Новокузнецком муниципальном округе частичные отключения электроэнергии в Чичербаево, Сидорово, Терехино. Работают аварийные бригады.

В Гурьевском округе из-за повреждения опоры ЛЭП произошел пожар в полях. Возгорание оперативно устранили, электроснабжение восстановлено.

В Белове горела сухая трава на площади 800 кв. метров. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

 

 

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса

Общество
Происшествия
Топ
Анжеро-Судженск
Белово
Гурьевск
Мариинск
Новокузнецк
Юрга
kuzbassnews.ru
02/11/2025
Общество
Происшествия
Топ
Анжеро-Судженск
Белово
Гурьевск
Мариинск
Новокузнецк
Юрга
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus