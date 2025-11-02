Илья Середюк рассказал о последствиях непогоды и их ликвидации в Кузбассе

Как отметил губернатор Кузбасса Илья Середюк, на территории области зафиксировано четыре повреждения кровель на зданиях различного типа и 13 падений деревьев.

«Из-за сильного ветра были отключены от электроснабжения 54 населенных пункта. Без электроснабжения пока остается 21 населенный пункт. Работают аварийные бригады», — сказал Илья Середюк.

Как отметил губернатор, в деревне Талая Юргинского округа горела трава на площади 10 тысяч квадратных метров. Все потушено.

В Анжеро-Судженске частично обрушилась крыша школы №12. Пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы. Также были аварийные отключения электроэнергии в поселках 348 квартал, Терентьевка, Красная Звезда и в районе стадиона «Кристалл». Проведены работы по восстановлению поврежденных ЛЭП и трансформаторной подстанции. На некоторых участках работы продолжаются.

В Тяжинском округе между поселками Теплая речка и Прокопьево упало дерево, оборвано четыре пролета провода и повреждено две опоры. На месте работает аварийная бригада.

В Мариинском округе отсутствует электроэнергия в шести населенных пунктах, три бригады РЭС занимаются восстановлением.

В Новокузнецком муниципальном округе частичные отключения электроэнергии в Чичербаево, Сидорово, Терехино. Работают аварийные бригады.

В Гурьевском округе из-за повреждения опоры ЛЭП произошел пожар в полях. Возгорание оперативно устранили, электроснабжение восстановлено.

В Белове горела сухая трава на площади 800 кв. метров. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса