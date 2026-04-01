Из Кузбасса под контролем Россельхознадзора отгружены новые партии рапса в Калининград

С 14 по 16 апреля 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 33 фитосанитарных сертификата на партии рапса для отправки в железнодорожных вагонах в Калининград.

При досмотре продукции, выращенной на пищевые цели на территории Чебулинского, Ленинск-Кузнецкого и Промышленновского муниципальных округов Кемеровской области – Кузбасса, были отобраны образцы на наличие карантинных объектов и на показатели безопасности и качества.

В результате партии рапса в  объеме 2213 т успешно прошли исследования в Кемеровской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ».

С начала 2026 года объем рапса, отгруженного в Калининград, составил 39,9 тыс. тонн.

kuzbassnews.ru
21/04/2026
