Кассационный суд оставил без изменения решения о взыскании с муниципалитета ущерба автовладельцам из-за падения дерева

Более года назад на припаркованные у одного из многоквартирных домов автомобили упало сухое дерево. Автовладельцы обратились в суд с исками о возмещении причинённого ущерба, в результате рассмотрения которых судами первой и второй инстанций были приняты решения о возмещении причинённого ущерба администрацией Мариинского муниципального округа в общей сумме около 285 тысяч рублей. Однако муниципалитет не согласился с таким результатом, обжаловав принятые судебные акты в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции…

Событие, послужившее основанием для судебных разбирательств в первой, апелляционной, а недавно и в кассационной судебных инстанциях, произошло 9 октября 2022 года у одного из многоквартирных домов. В позднее время суток во время сильного ветра у троих жителей этого дома сработала сигнализация на автомобилях. Выйдя во двор на парковку, увидели, что на их автомобили упало сухое дерево, находящееся рядом с парковкой. В результате автомобилям LADA Vesta, NISSAN Sentra и LADA Priora причинены механические повреждения.

После оценки причинённого ущерба владельцы повреждённых автомобилей обращались за его возмещением как в администрацию, так и в управляющую компанию. Но причинённый ущерб никто возмещать не собирался, в связи с чем они были вынуждены обратиться в суд.

И судами было установлено, что при отсутствии обстоятельств непреодолимой силы падение дерева, повредившего автомобили, свидетельствовало о неисполнении обязанности по надлежащему уходу за зелёными насаждениями именно администрацией округа.

В результате на администрацию была возложена обязанность выплатить суммы причинённого ущерба и сопутствующие расходы владельцам повреждённых автомобилей: около 285 тысяч рублей. Позже законность принятых судебных решений была подтверждена и судами апелляционной инстанции.

Однако администрация Мариинского муниципального округа, не соглашаясь с принятыми решениями, обжаловала их в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

В кассационных жалобах администрация просила отменить судебные постановления и отказать автовладельцам в удовлетворении их требований о возмещении ущерба. В частности, в жалобах указывалось, что сильный ветер, произошедший в тот вечер, являлся обстоятельством непреодолимой силы, что является основанием для освобождения администрации от возмещения ущерба. Указывалось также, что администрация не может являться ответчиком по делам, так как вред автомобилям причинён на территориях, подведомственных местным управляющим компаниям.

Но Восьмой кассационный суд общей юрисдикции согласился с выводами нижестоящих судебных инстанций о том, что погодные условия с ветром скоростью до 21 метра в секунду по смыслу понятия непреодолимой силы не относятся к природным явлениям стихийного характера. Подтвердил суд кассационной инстанции и то, что администрация Мариинского муниципального округа является надлежащим ответчиком по делу, и должна нести гражданско-правовую ответственность за ущерб, причинённый в тот день имуществу автовладельцев.

Таким образом, судом кассационной инстанции было подтверждено, что администрация Мариинского муниципального округа обязана выплатить суммы причинённого ущерба и понесённые судебные расходы владельцам повреждённых автомобилей NISSAN Sentra, LADA Vesta и LADA Priora: всего около 285 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников