Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Кедры из Кемерова высадили на территории гимназии №21 Минска

В кемеровской гимназии № 21 имени А.М. Терехова реализуется проект международного сотрудничества «Союз 21», который объединяет гимназии № 21 по всему миру.

В рамках проекта учреждение образования нашего города сотрудничает с гимназией № 21 белорусской столицы.

Ко Дню знаний ветеран Великой Отечественной войны, Герой Кузбасса, Почётный гражданин города Кемерово Анатолий  Михайлович Терехов передал в дар гимназистам из Минска пять саженцев кедра.

Младшие ребята вместе с классным руководителем высадили молодые деревья на территории минской гимназии. 

Дети поблагодарили всех причастных к этому мероприятию, а также лично Анатолия Михайловича Терехова.

 Фото: пресс-служба администрации Кемерово

Образование
Топ
Кемерово
kuzbassnews.ru
18/09/2025
Образование
Топ
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus