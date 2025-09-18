Кедры из Кемерова высадили на территории гимназии №21 Минска

В кемеровской гимназии № 21 имени А.М. Терехова реализуется проект международного сотрудничества «Союз 21», который объединяет гимназии № 21 по всему миру.



В рамках проекта учреждение образования нашего города сотрудничает с гимназией № 21 белорусской столицы.



Ко Дню знаний ветеран Великой Отечественной войны, Герой Кузбасса, Почётный гражданин города Кемерово Анатолий Михайлович Терехов передал в дар гимназистам из Минска пять саженцев кедра.



Младшие ребята вместе с классным руководителем высадили молодые деревья на территории минской гимназии.



Дети поблагодарили всех причастных к этому мероприятию, а также лично Анатолия Михайловича Терехова.

Фото: пресс-служба администрации Кемерово