Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Кемеровчанин добровольно сдал в Росгвардию ракетницу и боеприпасы

В Кемерове сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выразили благодарность 55-летнему жителю города за добровольную сдачу незаконно хранившегося оружия и боеприпасов.

Мужчина обратился в отдел Росгвардии и передал на утилизацию сигнальный пистолет, приобретённый им около 20 лет назад, а также 51 боеприпас к ранее находившемуся у него на хранении травматическому оружию.

На момент покупки регистрация сигнального пистолета не требовалась. Всё это время оружие находилось дома и не использовалось. В дальнейшем законодательство изменилось: в настоящее время приобретённое подобное оружие подлежит обязательной постановке на учёт в территориальном органе Росгвардии в течение 14 дней.

Чтобы избежать нарушений закона, житель областного центра добровольно сдал арсенал. В настоящее время по данному факту проводится проверка. За проявленную гражданскую ответственность и инициативу мужчина освобождён от ответственности.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

 

Фото: Росгвардия

Общество
Кемерово
kuzbassnews.ru
18/09/2025
Общество
Кемерово
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus