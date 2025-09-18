Кемеровский областной суд оставил под домашним арестом двух жительниц Мариинска, обвиняемых в истязании

Ранее Мариинский городской суд Кемеровской области удовлетворил ходатайства следователя Следственного комитета Российской Федерации, избрав до 28 октября 2025 года меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении двух взрослых местных жительниц, обвиняемых в истязании девушек возрастом 14 и 17 лет.

Напомним, что по версии органов предварительного расследования, в ночное время 28 августа 2025 года обвиняемые возрастом 20 и 27 лет в состоянии алкогольного опьянения пришли в дом, где находились несовершеннолетние потерпевшие возрастом 14 и 17 лет, с целью разобраться за ранее высказанные в их адрес оскорбления. Воспользовавшись беззащитностью девушек, женщины в ходе «выяснения отношений» наносили пострадавшим множественные удары. При этом 20-летняя обвиняемая приставляла нож к горлу одной из потерпевших, а также пыталась заставить её выпить около 30 таблеток. Были совершены и иные насильственные действия, причинившие несовершеннолетним физические и психические страдания. Всё происходящее на камеру мобильного телефона фиксировала 27-летняя обвиняемая, также участвовавшая в истязаниях.

После совершения преступления, уходя из дома, обвиняемые высказали пострадавшим угрозу поджечь дом и «зарезать» их в случае сообщения о совершённом преступлении.

Вскоре о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних стало известно правоохранительным органам, обвиняемые были задержаны.

Органами предварительного расследования им предъявлено обвинение в совершении истязания в отношении двух заведомо несовершеннолетних, совершённое группой лиц.

Мариинский городской суд Кемеровской области избрал женщинам меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 28 октября.

Однако адвокаты обвиняемых не согласились с постановлениями суда, обжаловав их в апелляционном порядке.

15 сентября в Кемеровском областном суде состоялось рассмотрение поступивших жалоб. Изучив доводы стороны защиты, апелляционная инстанция в результате не установила оснований для отмены или изменения постановлений Мариинского городского суда Кемеровской области, оставив принятые решения без изменения.

В течение срока избранной меры пресечения женщинам запрещено покидать место жительства и общаться в любой форме как с участниками уголовного производства, так и с иными лицами, за исключением адвокатов, близких родственников, должностных лиц контролирующих органов и лиц, осуществляющих производство по уголовному делу.

Также им запрещено вести переговоры с использованием любых средств связи, включая стационарные и мобильные телефоны, электронную почту и сеть «Интернет». Запрещено им пользоваться и услугами почтовой связи, кроме как для осуществления своих прав участников уголовного судопроизводства.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд