Кузбасские природоохранные прокуроры продолжают проверки исполнения предприятиями региона требований законодательства об охране атмосферного воздуха

Пресечение нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха находится на особом контроле органов прокуратуры региона. Пристальное внимание уделяется исполнению предприятиями Кузбасса требований природоохранного законодательства в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

Так, Новокузнецким межрайонным природоохранным прокурором при проведении проверок с привлечением специалистов Министерства природных ресурсов и экологии Кузбасса вскрыты нарушения при эксплуатации коммунальной котельной, расположенной в г. Киселевске на территории жилой застройки.

Установлено, что газоулавливающее оборудование котельной неэффективно, нормативы допустимых выбросов разработаны лишь на часть загрязняющих веществ, с превышением предельно допустимых концентраций в воздух выбрасываются бенз(а)пирен, оксид и диоксид азота, взвешенные вещества.

По выявленным нарушениям закона прокурором руководителю организации внесено представление, решается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях по ст. 8.1 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов), ч. 1 ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие экологической информации), ч. 3 ст. 8.21 КоАП РФ (нарушение правил охраны атмосферного воздуха), ст. 8.46 КоАП РФ (невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду).

Также Кемеровским межрайонным природоохранным прокурором выявлены нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельности ФКУ ИК-29 ГУФСИН России по Кемеровской области-Кузбассу.

Установлено, что при наступлении неблагоприятных метеорологических условий учреждением меры по снижению выбросов от работы производственного оборудования и автотранспортной техники не принимаются, контроль за соблюдением технологического регламента и ведением топочного режима не осуществляется, особый режим работы предприятия (котельная, производственный цех, склады угля и шлака) не вводится. В результате в атмосферу выбрасываются серная кислота, марганец и его соединения, диоксид азота и другие загрязняющие вещества.

В этой связи прокурором начальнику учреждения внесено представление, решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности по ст. 8.1 КоАП РФ.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле органов прокуратуры до полного приведения деятельности организаций в соответствие с требованиями закона.

В результате ранее принятых Новокузнецким межрайонным природоохранным прокурором мер реагирования в январе текущего года компанией «Трансинтермаш», эксплуатирующей завод по производству горно-шахтного оборудования в г. Прокопьевске, проведена инвентаризация выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разработана программа производственного экологического контроля, а также осуществлена постановка завода на учет в качестве объекта негативного воздействия на окружающую среду.

По искам Кемеровского межрайонного природоохранного прокурора компаниями «Агромаш» и «Новабев Маркет Восток», осуществляющими деятельность в г. Кемерово, разработаны и согласованы с Министерством природных ресурсов и экологии Кузбасса мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в периоды НМУ.

Надзорные мероприятия в сфере охраны атмосферного воздуха органами прокуратуры Кузбасса проводятся на системной основе и будут продолжены.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области