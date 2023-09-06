Кузбасские росгвардейцы готовы стать донорами костного мозга

В Кемерово в рамках всероссийского благотворительного марафона донорства костного мозга #ДавайВступай! более 30 росгвардейцев сдали кровь для прохождения процедуры типирования и последующего включения в регистр доноров костного мозга.

В рамках благотворительного мероприятия вместе с коллегами из других ведомств сотрудники и военнослужащие территориального управления, вневедомственной охраны и ОМОН «Оберег» сдали кровь, которая будет отправлена для анализа в научно-исследовательские институты. Некоторые из сотрудников поучаствовали в донорской акции впервые, но были и те, кто сдает кровь регулярно. По словам медиков, представители Росгвардии – идеальные доноры, так как являются здоровыми и физически развитыми, а также как никто другой понимают, насколько многое может порой зависеть от наличия необходимого количества подходящей донорской крови.

Помощник начальника отделения по военно-политической (политической) работе территориального органа капитан Антон Ожигановрассказал, что участие в безвозмездном донорстве – традиция, существующая в подразделениях вот уже несколько лет.

«Все сотрудники положительно относятся к этому и всегда готовы прийти на помощь людям, не только исполняя служебные обязанности, но и вне службы», - подчеркнул офицер.

Фото: Росгвардия