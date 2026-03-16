Кузбасские росгвардейцы обеспечили правопорядок всероссийских спортивных матчей

В Кемеровской области сотрудники подразделений региональной Росгвардии приняли участие в обеспечении общественного порядка и безопасности во время проведения крупных спортивных мероприятий в Кемерове и Новокузнецке.

В Новокузнецке росгвардейцы несли службу на территории спортивного комплекса «Арена кузнецких металлургов» во время матча молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между командами «Кузнецкие Медведи» и «Спутник» из Альметьевска. Сотрудники вневедомственной охраны контролировали обстановку на объекте и прилегающей территории, обеспечивая безопасность болельщиков.

В областном центре сотрудники Росгвардии приняли участие в обеспечении правопорядка во время матча плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом, прошедшего на льду дворца спорта «Кузбасс». На арене встретились команды «Кузбасс» и московское «Динамо». Росгвардейцы совместно с правоохранителями обеспечивали безопасность зрителей и общественный порядок на спортивном объекте, в том числе контролируя входные группы и потоки болельщиков.

Кроме того, росгвардейцы обеспечили безопасность на матче чемпионата России по волейболу между командами «Кузбасс» и «Зенит» из Санкт-Петербурга, который прошел в спортивно-развлекательном комплексе «Арена».

Благодаря слаженной работе сотрудников вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы и ОМОН «Оберег» все спортивные мероприятия, которые посетили более 5 000 болельщиков, прошли без нарушений общественного порядка и происшествий.

