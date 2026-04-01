Кузбасские росгвардейцы одержали победу на чемпионате округа по стрельбе

В Иркутской области завершился чемпионат Сибирского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Соревнования завершились для сборной войск правопорядка из Кузбасса победой.

Чемпионат прошел на базе учебного центра «Стеклянка» и объединил более 150 участников из регионов Сибири. В ходе соревнований спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки, выполняя упражнения с использованием пистолета, автомата Калашникова и снайперской винтовки. Участники поражали мишени на дистанциях до 300 метров, а также отрабатывали скоростную стрельбу со сменой позиций и перезарядкой оружия.

По итогам соревнований уверенную победу в общекомандном зачете одержала сборная Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу, продемонстрировавшая стабильные и высокие результаты на всех этапах чемпионата.

Кроме того, представители кузбасской команды успешно выступили и в личном зачете, став победителями и призерами в ряде упражнений, подтвердив высокий уровень индивидуальной подготовки.

Второе место заняла команда Иркутской области, третье – представители Республики Тыва.

В конце мая победители соревнований представят округ на всероссийском этапе чемпионата войск национальной гвардии Российской Федерации.

Фото: Росгвардия