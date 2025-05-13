Кузбасский музыкальный колледж провел X открытый региональный конкурс вокалистов академического жанра

В конкурсе, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, приняли участие 168 солистов и 14 вокальных ансамблей. География конкурса расширяется. Традиционный конкурс впервые состоялся с международным участием. В нем приняли участие 10 представителей Китайской Народной Республики из городов Тайюань, Цзюцзян, Шуочжоу, Юньнань, Яньтай и других.

Своих представителей прислали города Барнаул, Белово, Бердск, Горно-Алтайск, Иркутск, Кемерово, Ленинск-Кузнецкий, Мариинск, Новокузнецк, Новосибирск, Прокопьевск, Рязань, Томск, Юрга и Яшкино.

Учащиеся детской музыкальной школы № 22 города Мариинска по классу академического вокала Давид Соколов и Михаил Янушкявичус стали победителями X открытого регионального конкурса вокалистов академического жанра.

В номинации «сольное пение» ребята удостоены звания лауреатов третьей степени. Педагог юных вокалистов – Марина Витальевна Лиханова, концертмейстеры – Светлана Александровна Лунева и Ольга Алексеевна Мертц.

Фото: Детская музыкальная школа № 22 города Мариинска