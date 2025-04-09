Квест «Будь здоров!» прошел в Кемеровском государственном медицинском университете
В рамках Недели продвижения здорового образа жизни и Всероссийской акции «Будь здоров!» врачи Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики вместе с волонтерами-медиками провели квест для старшеклассников и студентов на территории Кемеровского государственного медицинского университета. Цель мероприятия – формирование у молодых людей мотивации к ведению здорового образа жизни и к ответственному отношению к своему здоровью.
На 10 локациях участники квеста узнали:
- о профилактике сахарного диабета, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний,
- важности диспансеризации, режима дня, физической активности и правильного питания,
- как сохранить психологическое и репродуктивное здоровье,
- о пагубности вредных привычек, и даже о профилактике йододефицитного состояния.
На каждой площадке врачи давали ребятам тематические задания, параллельно рассказывая о составляющих здорового образа жизни и факторах, которые ему мешают. Волонтеры-медики провели для участников массовую зарядку с простыми и эффективными упражнениями на основные группы мышц.
«Здоровые привычки формируются с юных лет, поэтому молодёжь всегда находится в фокусе нашей профилактической работы. В сегодняшней акции приняли участие более 140 человек. Радует, что ребята активно включились в тему здорового образа жизни, выполняли задания квеста, проявляли заинтересованность, задавали врачам вопросы", - отметил Дмитрий Макаров, заведующий отделом КЦОЗиМП.
Работа проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и федерального проекта «Здоровье для каждого».
Фотография предоставлена Кузбасским центром общественного здоровья и медицинской профилактики