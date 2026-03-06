Ночная поездка за цветами на чужом автомобиле повлекла для кузбассовца многочасовые обязательные работы
В ночь с субботы на воскресенье весной прошлого года житель Кузбасса после употребления спиртного срочно решил купить цветы, выбрав для поездки чужой автомобиль УАЗ-3909, который находился у него в ремонте.
Как следует из материалов уголовного дела, 37-летний житель Мариинска в ночное время после употребления спиртного на автомобиле УАЗ-3909 (который находился у него в ремонте) решил доехать до цветочного магазина. В это же время припаркованный у цветочного магазина автомобиль заметил оперуполномоченный Отдела МВД России «Мариинский», находившийся на дежурстве. Увидел он и водителя с характерными признаками алкогольного опьянения. Информация об этом сразу была передана ближайшему наряду ДПС ГИБДД.
На требование сотрудников ДПС остановиться мариинец не отреагировал и попытался уйти от погони, но это ему не удалось. От освидетельствования на состояние опьянения водитель категорически отказался.
Когда выяснилось, что 37-летний мариинец уже лишён водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии опьянения, в отношении мужчины возбудили уголовное дело.
В судебном заседании подсудимый признал вину в совершённом преступлении.
Учитывая отсутствие отягчающих и наличие ряда смягчающих обстоятельств, суд назначил мариинцу наказание в виде 240 часов обязательных работ и лишил его права управления транспортными средствами на полтора года.
Автомобиль УАЗ-3909, находящийся на территории Отдела МВД России «Мариинский», постановлено вернуть законному владельцу, который оставил автомобиль для ремонта.
Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев
Фото: Мариинский городской суд