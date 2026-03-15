Новокузнечанин добровольно передал росгвардейцам найденное в Алтайском крае оружие

В Новокузнецке инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии поблагодарили 41-летнего местного жителя за добровольную выдачу неучтённого оружия и боеприпасов.

По предварительной информации, житель южной столицы Кузбасса во время разбора личных вещей своего покойного дедушки, проживавшего в Алтайском крае, обнаружил несколько единиц оружия и боеприпасы. Узнав из открытых источников, что хранение подобных предметов без соответствующего разрешения может повлечь административную и уголовную ответственность, мужчина решил добровольно передать находку правоохранителям.

Для этого он вывез обнаруженные предметы в Кузбасс и обратился в отдел лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, где передал их сотрудникам ведомства.

Инспекторы поблагодарили новокузнечанина за проявленную гражданскую ответственность. Среди добровольно выданных предметов - обрез гладкоствольного оружия, двуствольное охотничье ружьё отечественного производства, а также 86 боеприпасов различного калибра, порох и комплектующие для изготовления патронов.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. По её итогам мужчина может получить денежное вознаграждение за добровольную сдачу оружия и боеприпасов в размере около 10 тысяч рублей.

Росгвардия напоминает, что граждане, добровольно сдавшие незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы, патроны, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождаются от уголовной ответственности. Кроме того, им выплачивается вознаграждение в рамках областной операции «Оружие». Пистолеты, ружья и патроны можно приносить в отделы полиции или офисы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства. О желании сдать взрывчатку, мины или гранаты необходимо сообщить в органы внутренних дел по телефону и ни в коем случае не перевозить взрывоопасные предметы самостоятельно!

Фото: Росгвардия