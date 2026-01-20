Новые партии отрубей пшеничных отгружены из Кузбасса в Монголию под контролем Россельхознадзора

13 и 14 января 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 3 фитосанитарных сертификата на новые партии отрубей пшеничных, произведенных на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и предназначенных для дальнейшей транспортировки в Монголию.

Под контролем ведомства погрузка отрубей пшеничных производилась в автотранспорт и железнодорожные вагоны. Общий вес партий составил 62 т.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».