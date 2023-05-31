О проведении профилактического визита в сфере соблюдения земельного законодательства

Государственным инспектором отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области — Кузбассу 25 мая 2023 года проведен профилактический визит в сфере обеспечения соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации на землях сельскохозяйственного назначения, оборот которых регулируется Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» в Гурьевском муниципальном округе Кемеровской области-Кузбасса.

Профилактический визит проведен в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности контролируемого лица - индивидуального предпринимателя Мовсесян Артура Аветиковича, в ходе которого контролируемое лицо проинформировано об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности и принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объектов контроля, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

Профилактические визиты направлены на повышение информированности хозяйствующих субъектов о способах соблюдения обязательных требований законодательства, на стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами, а также устранение условий, причин и факторов, способных привести к их нарушению.