В Кемерове в Библиотеке им. Н. В. Гоголя состоялась презентация первого номера журнала «Кемерово. Герои СВО», посвящённого памяти двадцати двух кузбассовцев, отдавших жизнь за Родину. Почётным гостем мероприятия стал офицер отряда специального назначения «Кузбасс» Росгвардии с позывным «Сухой», который рассказал школьникам о службе в спецподразделении и ответил на вопросы о фронтовой жизни.

Офицер Росгвардии поделился своим боевым опытом, отметил важность преодоления страха и товарищеской поддержки на передовой. С рассказом о значимости добровольческого движения выступил руководитель кемеровского движения «Zа наших», который сообщил, что волонтёры изготавливают маскировочные сети, а также передают бойцам продукты питания, медикаменты, предметы гигиены и другие необходимые вещи.

Первый выпуск журнала «Кемерово. Герои СВО» стал началом серии изданий, на страницах которых в дальнейшем будут рассказаны истории о героях Росгвардии и защитниках Отечества, павших в зоне специальной военной операции.

Фото: Росгвардия