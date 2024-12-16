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Офицеры Росгвардии провели встречу с будущими абитуриентами из кадетской школы МЧС

В областном центре офицеры кузбасской Росгвардии встретились с учащимися Губернаторской кадетской школы-интерната МЧС и рассказали о перспективах службы в войсках правопорядка.

В ходе встречи майор Александр Кискин и лейтенант Виталий Мальцев познакомили будущих выпускников со своими вузами, а также поделились важными аспектами поступления на факультеты. Офицеры рассказали о требованиях к абитуриентам, преимуществах военного образования и социальных гарантиях. Школьники узнали, что в именитых институтах войск правопорядка Санкт-Петербурга, Саратова, Перми и Новосибирска готовят уникальных специалистов, способных решать не только боевые задачи, но и успешно справляться с управленческой работой в любой сфере.

За время обучения курсанты сформируют военно-профессиональную компетенцию, получат комплекс необходимых знаний, умений и навыков по руководству подразделениями, а также обучатся военным азам.

«В настоящее время работа агитационного характера продолжается, в том числе для поступления в вузы Росгвардии в 2025 году. Более 500 учащихся различных образовательных учреждений смогли получить необходимую информацию», - отметил лейтенант Виталий Мальцев.

В завершении беседы гости ответили на интересующие вопросы кадетов, а также отметили, что желающим поступить из числа выпускников кадетской школы-интерната не составит труда приспособиться к новым условиям обучения.

 

Фото: Росгвардия

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16/12/2024
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