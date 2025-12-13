Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Осинниковские росгвардейцы открыли двери подразделения для юнармейцев

В Осинниках сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии пригласили в гости учащихся школы №3 и рассказали им о своей службе.

В филиале подразделения стражи правопорядка показали ребятам средства защиты и специальные средства, объяснили особенности их применения в службе. Школьники задавали вопросы о работе нарядов групп задержаний, возможностях охранных систем и порядке действий в различных ситуациях.

«Мы всегда рады видеть молодежь, которая искренне интересуется службой. Такие встречи помогают ребятам не только разобраться в отличительных особенностях правоохранительных структур, но и рассмотреть для себя варианты для выбора будущей профессии», - отметил начальник осинниковского филиала вневедомственной охраны Росгвардии.

Кроме экскурсии, для юнармейцев организовали интеллектуальную викторину. Школьники проверили свои знания государственной символики, истории и традиций, а также разбирали смоделированные жизненные ситуации, требующие грамотных и быстрых решений.

В завершение встречи сотрудники Росгвардии наградили отличившихся участников почетными грамотами и вручили ребятам сладкие подарки.

 

Фото: Росгвардия

kuzbassnews.ru
13/12/2025
Образование
Осинники
