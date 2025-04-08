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Отчетный концерт художественной самодеятельности состоялся в деревне Акимо-Анненка Тяжинского округа

Концертную программу «Пожелание друзьям» представили землякам творческие коллективы Акимо-Анненского сельского Дома культуры и Бороковского сектора.
В Акимо-Анненском СДК своим творчеством зрителей порадовали вокальные группы «Золотая молодежь», «Сибирячки», «Солнышко», «Реченька» и «Юность», танцевальные коллективы «Радуга» и «Аквамарин».
Также выступили театральные коллективы «Судари и сударыни», «Успех», «Бродячие артисты» и хор «Рябинушка». Ярким было сольное выступление исполнительницы Ларисы Шалудкиной. Стихотворение «Ценный груз» прочитала Лариса Леонова.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/04/2025
Культура
Тяжин

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