Отчетный концерт художественной самодеятельности состоялся в деревне Акимо-Анненка Тяжинского округа

Концертную программу «Пожелание друзьям» представили землякам творческие коллективы Акимо-Анненского сельского Дома культуры и Бороковского сектора.

В Акимо-Анненском СДК своим творчеством зрителей порадовали вокальные группы «Золотая молодежь», «Сибирячки», «Солнышко», «Реченька» и «Юность», танцевальные коллективы «Радуга» и «Аквамарин».

Также выступили театральные коллективы «Судари и сударыни», «Успех», «Бродячие артисты» и хор «Рябинушка». Ярким было сольное выступление исполнительницы Ларисы Шалудкиной. Стихотворение «Ценный груз» прочитала Лариса Леонова.

Фото: Тяжинский центр народного творчества и культурно-досуговой деятельности