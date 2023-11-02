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Первенство по баскетболу среди образовательных организаций состоялось в Тяжинском округе

В соревнованиях среди юношей приняли участие пять команд: Итатской средней школы, Тяжинских средних школ № 1, 2, 3.
По итогам проведенных игр первое место заняла команда Итатской СШ (учитель физической культуры Максим Владимирович Барсуков). На втором месте юные баскетболисты из Тяжинской СШ № 1 (учитель физкультуры Григорий Владимирович Тарасенко) и третье место досталось команде Тяжинской СШ № 3 (учитель физкультуры Александр Александрович Кувалдин).
Среди девушек была одна команда Итатской средней школы, поэтому автоматически они стали победителями (учитель физкультуры Максим Владимирович Барсуков).

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kuzbassnews.ru
02/11/2023
Образование
Спорт
Тяжин
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