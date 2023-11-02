Первенство по баскетболу среди образовательных организаций состоялось в Тяжинском округе

В соревнованиях среди юношей приняли участие пять команд: Итатской средней школы, Тяжинских средних школ № 1, 2, 3.

По итогам проведенных игр первое место заняла команда Итатской СШ (учитель физической культуры Максим Владимирович Барсуков). На втором месте юные баскетболисты из Тяжинской СШ № 1 (учитель физкультуры Григорий Владимирович Тарасенко) и третье место досталось команде Тяжинской СШ № 3 (учитель физкультуры Александр Александрович Кувалдин).

Среди девушек была одна команда Итатской средней школы, поэтому автоматически они стали победителями (учитель физкультуры Максим Владимирович Барсуков).