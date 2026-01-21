Первый заместитель прокурора области проведет личный прием жителей Яшкинского муниципального округа

Первый заместитель прокурора Кемеровской области - Кузбасса Борис Соколинский в ходе рабочей поездки в Яшкинский муниципальный округ в рамках работы мобильной приемной прокурора области проведет личный прием местных жителей.

Мероприятие пройдет 23 января 2026 года. В 10.00 часов прием состоится в Пачинской врачебной амбулатории Яшкинского филиала ГАУЗ «Кемеровская клиническая больница № 4» по адресу: с. Пача, ул. Больничная, д. 29. В 11.00 прием граждан продолжится в прокуратуре Яшкинского муниципального округа по адресу: пгт Яшкино, ул. Комарова, д. 30.

При наличии вопросов, касающихся организации приема, сведений о нарушениях закона желающие могут обратиться в прокуратуру Яшкинского муниципального округа с письменным или устным заявлением, а также по телефонам: 8 (384-55) 2-54-75, 8 (384-2)-58-75-61.

Фото: Пресс-служба прокуратуры области