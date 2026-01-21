Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Первый заместитель прокурора области проведет личный прием жителей Яшкинского муниципального округа

Первый заместитель прокурора Кемеровской области - Кузбасса Борис Соколинский в ходе рабочей поездки в Яшкинский муниципальный округ в рамках работы мобильной приемной прокурора области проведет личный прием местных жителей.

Мероприятие пройдет 23 января 2026 года. В 10.00 часов прием состоится в Пачинской врачебной амбулатории Яшкинского филиала ГАУЗ «Кемеровская клиническая больница № 4» по адресу: с. Пача, ул. Больничная, д. 29. В 11.00 прием граждан продолжится в прокуратуре Яшкинского муниципального округа по адресу: пгт Яшкино, ул. Комарова, д. 30.

При наличии вопросов, касающихся организации приема, сведений о нарушениях закона желающие могут обратиться в прокуратуру Яшкинского муниципального округа с письменным или устным заявлением, а также по телефонам: 8 (384-55) 2-54-75, 8 (384-2)-58-75-61.

                                                        

Фото: Пресс-служба прокуратуры области

Общество
Яшкино
kuzbassnews.ru
21/01/2026
Общество
Яшкино

Популярное за месяц
В Кемерове местный житель по приговору суда отправился в исправительную колонию за кражу денег с банковской карты товарища
Места купания в Новокузнецком районе с 18 по 19 января 2026 года при праздновании Крещения Господня
15 нарушений правил перевозки детей пресекли сотрудники Госавтоинспекции Новокузнецка за первые два выходных дня
Первым правонарушителем 2026 года, наказанным районным судом Кузбасса, оказалась женщина
Более 600 спортивных мероприятий запланировано для кузбассовцев в новогодние каникулы
Поздравления с Новым годом в Кузбассе звучат на разных языках
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2026
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus