По инициативе кузбасских лесозаготовителей специалисты Россельхознадзора провели профилактические визиты

20 ноября 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора провели профилактические визиты с помощью мобильного приложения «Инспектор», доступного для скачивания по ссылке, в отношении индивидуальных предпринимателей Ефремова А.И., Буракова Э.В., Фокина И.О.

Проявившие инициативу о проведении данных мероприятий, хозяйствующие субъекты были проинформированы об обязательных требованиях, предъявляемых к их деятельности, к принадлежащим им объектам контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

В ходе мероприятий предпринимателям, осуществляющим деятельность по лесозаготовке, распиловке и строганию древесины, производству пиломатериалов в Промышленновском, Тисульском и Анжеро-Судженском районах Кемеровской области-Кузбасса, были даны разъяснения по соблюдению карантинных фитосанитарных требований, предъявляемых к подкарантинной продукции, к использованию подкарантинных объектов, перемещению продукции по территории Российской Федерации, порядку проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания.

Особое внимание было уделено карантинным фитосанитарным зонам, установленным в регионе по карантинным видам вредителей леса, и, как следствие, соблюдению карантинного фитосанитарного режима в карантинной фитосанитарной зоне, порядку проведения обследования мест хранения, переработки древесины, своевременности уведомления территориального управления Россельхознадзора о признаках поражения продукции карантинными объектами.

kuzbassnews.ru
25/11/2025
