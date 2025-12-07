Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Почему анализ на ВИЧ обязателен перед госпитализацией

"Анализ на ВИЧ обязателен перед госпитализацией, - рассказывает врач-инфекционист Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова Павел Эдуардович Шайхутдинов. - В первую очередь,  для безопасности медицинского персонала и других пациентов". 

ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис - группа трансмиссивных инфекций, которые могут передаваться через кровь и долго протекать бессимптомно. Анализ важен для корректного назначения лечения пациенту, поскольку инфекция влияет на выбор препаратов и тактики терапии.

По словам медицинского работника, это стандартная процедура, регулируемая нормами, которая помогает предотвратить распространение инфекции в стационаре и избежать заражения медработников в случае случайных уколов, порезов во время процедур. 

Пресс - служба НГКБ N 1 (фото). 

Здоровье
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
07/12/2025
Здоровье
Новокузнецк
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus