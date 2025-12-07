Почему анализ на ВИЧ обязателен перед госпитализацией

"Анализ на ВИЧ обязателен перед госпитализацией, - рассказывает врач-инфекционист Новокузнецкой городской клинической больницы N 1 имени Г. П. Курбатова Павел Эдуардович Шайхутдинов. - В первую очередь, для безопасности медицинского персонала и других пациентов".

ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис - группа трансмиссивных инфекций, которые могут передаваться через кровь и долго протекать бессимптомно. Анализ важен для корректного назначения лечения пациенту, поскольку инфекция влияет на выбор препаратов и тактики терапии.

По словам медицинского работника, это стандартная процедура, регулируемая нормами, которая помогает предотвратить распространение инфекции в стационаре и избежать заражения медработников в случае случайных уколов, порезов во время процедур.

Пресс - служба НГКБ N 1 (фото).